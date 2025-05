CEJA completa 25 anos promovendo adoções seguras em Mato Grosso Criada em 22 de maio de 2000, pela Lei Estadual nº 7.285/2000, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) celebra 25 anos de atuação... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h56 ) twitter

Criada em 22 de maio de 2000, pela Lei Estadual nº 7.285/2000, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) celebra 25 anos de atuação, garantindo que o processo de adoção em Mato Grosso seja conduzido de forma segura, responsável e humanizada. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) faz parte dessa trajetória desde a sua fundação.Marco no âmbito do Poder Judiciário, a Ceja foi instituída para auxiliar as varas da infância e juventude nos processos de adoção, tanto nacional quanto internacional. Saiba mais sobre essa importante conquista e os impactos na vida de crianças e adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF apreende cigarros contrabandeados no Paraná

