Celebra Trabalhador é sucesso e reúne milhares de pessoas em Rondonópolis

O feriado do dia 1º de maio foi comemorado em Rondonópolis com muitas atividades oferecidas pela prefeitura e parceiros na estrutura montada no estacionamento do estádio Eng. Luthero Lopes para o evento Celebra Trabalhador. Serviços de saúde, atendimentos da promoção social, meio ambiente, além de diversas atividades educacionais e de lazer animaram o dia das famílias rondonopolitanas.

