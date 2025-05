Celebra Trabalhador oferece diversos serviços gratuitos à população O Celebra Trabalhador, realizado neste 1º de Maio para comemorar o Dia do Trabalho em Rondonópolis, vem sendo um grande espaço voltado... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 14h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h41 ) twitter

O Celebra Trabalhador, realizado neste 1º de Maio para comemorar o Dia do Trabalho em Rondonópolis, vem sendo um grande espaço voltado à cidadania e prestação de serviços à comunidade. Organizado pela Associação Cultural Maestro Marinho Franco, com o apoio da Prefeitura de Rondonópolis, o evento vem disponibilizando diversos serviços e benefícios aos moradores no estacionamento do Estádio Luthero Lopes, com acesso gratuito.

