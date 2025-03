Celebração ao Dia Mundial da Água começou nesta quinta e se estenderá até o dia 22 Oficina com simulação da infiltração da água no solo, roda de conversa sobre a importância da água, visita virtual a uma estação de... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h26 ) twitter

Oficina com simulação da infiltração da água no solo, roda de conversa sobre a importância da água, visita virtual a uma estação de tratamento e o lançamento da campanha “Óleo na pia não”, sobre o descarte adequado de óleo de cozinha, marcaram nesta quinta-feira (06) o início das atividades alusivas ao Dia Mundial da Água, que será comemorado em 22 de março. As ações foram realizadas na Escola Estadual Djalma Ferreira de Souza, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as atividades programadas!

