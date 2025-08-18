Celebração do Dia dos Pais na Cultura reúne grande público em Campo Novo do Parecis O Dia dos Pais foi celebrado com muita emoção e participação popular em Campo Novo do Parecis. A Secretaria Municipal de Cultura organizou...

O Dia dos Pais foi celebrado com muita emoção e participação popular em Campo Novo do Parecis. A Secretaria Municipal de Cultura organizou uma programação especial que contou com apresentações artísticas, homenagens e momentos de integração entre famílias, resultando em casa cheia no espaço cultural.

