Celebração do Dia dos Pais na Cultura reúne grande público em Campo Novo do Parecis
O Dia dos Pais foi celebrado com muita emoção e participação popular em Campo Novo do Parecis. A Secretaria Municipal de Cultura organizou uma programação especial que contou com apresentações artísticas, homenagens e momentos de integração entre famílias, resultando em casa cheia no espaço cultural.
