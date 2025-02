CEM volta a realizar exames que permitem visualização do trato gastrointestinal Com a retomada, meta da secretaria de Saúde é zerar fila de espera com pacientes que aguardavam desde 2022 O Centro de Especialidades... Momento MT|Do R7 12/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h27 ) twitter

Com a retomada, meta da secretaria de Saúde é zerar fila de espera com pacientes que aguardavam desde 2022. O Centro de Especialidades Médicas (CEM) – também chamado de Postão –, em Várzea Grande, passa atender à população com os exames de endoscopia e colonoscopia, que são procedimentos que permitem a visualização do trato gastrointestinal. Os exames estavam suspensos desde outubro do ano passado, represando ainda mais uma fila de espera desde 2022. A meta da secretaria de Saúde, com a retomada e aumento da equipe médica, é diminuir e zerar a demanda.

Saiba mais sobre essa importante conquista na saúde de Várzea Grande consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

