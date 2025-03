Centenas de consumidores aproveitaram evento na praça em Rondonópolis Ao todo 220 consumidores aproveitaram os serviços ofertados na praça dos Carreiros em comemoração ao Dia do Consumidor (15) realizado... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h08 ) twitter

Ao todo 220 consumidores aproveitaram os serviços ofertados na praça dos Carreiros em comemoração ao Dia do Consumidor (15) realizado pela Prefeitura Municipal, através da Procuradoria-fiscal, com serviços do Procon e Receita e pela OAB Subseção de Rondonópolis, através da Comissão de Direitos do Consumidor.

