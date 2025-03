Centenas de pessoas participaram das Atividades de encerramento do Dia Mundial da Água no Parque das Águas As atividades com foco na conscientização da importância da água e o uso adequado para preservação deste recurso essencial, foram finalizadas... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 21h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h07 ) twitter

As atividades com foco na conscientização da importância da água e o uso adequado para preservação deste recurso essencial, foram finalizadas neste sábado, dia 22 de março, data que se celebra o Dia Mundial da Água. As ações, organizadas pela secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Superintendência de Educação Ambiental e prefeitura de Cuiabá, ocorreram durante todo o mês de março e se encerrou com uma programação educativa, cultural e recreativa no Parque das Águas, em Cuiabá.

