Central de Intérprete de Libras garante acessibilidade durante Mutirão do Programa SER Família em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Central de Interpretação de Libras (CIL), iniciou nesta quarta-feira (2.7) o atendimento inclusivo com intérpretes de Libras durante o Mutirão do Programa SER Família, na unidade do Ganha Tempo Ipiranga, em Cuiabá. A iniciativa segue até esta quinta-feira (3.7).

