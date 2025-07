Central de Regulação amplia horário, mas retirada de passagens segue até 13h Horário seguirá direto sem intervalos para almoço Desde ontem, 30 de junho, a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h37 ) twitter

Horário seguirá direto sem intervalos para almoço Desde ontem, 30 de junho, a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde está com horário estendido. O atendimento ao público vai das 7h às 11h e das 13h às 18h, sem fechar no horário do almoço, de segunda a sexta-feira. A medida tem o objetivo de melhorar o fluxo de agendamentos e dar mais comodidade aos usuários, principalmente para serviços realizados dentro do Município. Mas atenção, a retirada de passagens e o agendamento de procedimentos realizados para fora do Município só são feitos até as 13h. Após esse horário, não será possível, devido à programação dos ônibus e à logística de transporte organizada no período matutino. A coordenadora da Central de Regulação, Jéssica Toniazzo ressalta que para melhor fluir o atendimento, é importante que os usuários leiam com atenção as mensagens enviadas pela equipe, informando o horário correto para comparecimento. Desta forma, evita espera e filas no atendimento. “Retirada de passagens, agendamentos e qualquer serviço ligado a tratamento fora de Sorriso é somente até 13h. A partir desse horário, até às 18h o atendimento é exclusivo para demandas locais, ou seja, exames e consultas realizadas aqui mesmo em Sorriso”, reforça. Portanto, os horários de atendimento da Central de Regulação seguem assim:

7h às 13h – Atendimento completo, incluindo: ▪️ Retirada de passagens ▪️ Agendamentos de procedimentos realizados fora de Sorriso

13h às 18h – Atendimento exclusivo para: ▪️ Agendamentos de exames, consultas e serviços realizados no Município



