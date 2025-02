Centro de Comercialização da Agricultura Familiar é aberto ao público O Centro de Comercialização da Agricultura Familiar do Campo à Mesa no bairro Vila Operária abriu oficialmente suas portas ao público... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 12h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h08 ) twitter

O Centro de Comercialização da Agricultura Familiar do Campo à Mesa no bairro Vila Operária abriu oficialmente suas portas ao público na última sexta-feira (17). A inauguração oficial do espaço ocorreu em 27 de dezembro, mas o funcionamento para atendimento ao público foi iniciado apenas agora, com horários de segunda a sábado nos períodos matutino, vespertino e noturno.

