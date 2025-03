Centro de Convivência da Pessoa Idosa promove baile de Carnaval

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) promoveu na tarde desta sexta-feira (28), um animado baile de Carnaval para seus frequentadores. O evento contou com desfiles do Rei e da Rainha do Carnaval, do Miss e do Mister Terceira Idade, além de apresentações de fantasias criativas. A festa, repleta de música e petiscos, proporcionou momentos de bem-estar e integração entre os participantes de 60+. O prefeito Alei Fernandes, o vice Acacio e a primeira-dama e secretária da Mulher e da Família, Mara Fernandes, também marcaram presença na festividade.

