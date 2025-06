Centro de Convivência e Abrigo para idosos Vitório Piccini inicia as atividades em Lucas Construído e doado pela Família Piccini para o Município de Lucas do Rio Verde, o Centro de Convivência e Abrigo para idosos Vitório... Momento MT|Do R7 19/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 19/06/2025 - 14h56 ) twitter

Construído e doado pela Família Piccini para o Município de Lucas do Rio Verde, o Centro de Convivência e Abrigo para idosos Vitório Piccini entrou em funcionamento nesta quarta-feira (18), com aporte financeiro do município. Na ocasião, houve a recepção e acolhimento de idosos que residirão definitivamente no espaço.

