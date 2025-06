Centro de Estudos da Câmara debate situação das mulheres negras no Brasil O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (17) audiência pública com o objetivo... Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h36 ) twitter

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (17) audiência pública com o objetivo de promover o debate sobre a condição social, histórica e política das mulheres negras no Brasil. A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas A atividade integra os trabalhos do grupo de estudo "Políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero na construção de um Brasil justo e desenvolvido". Segundo a pauta da reunião, a compreensão do racismo estrutural no País e da própria formação social brasileira passa, necessariamente, pela análise da trajetória das mulheres negras — grupo historicamente situado na base da pirâmide social, tanto em termos de renda quanto de acesso a direitos e oportunidades.

