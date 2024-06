Centro de Pesquisa Contra o Câncer em Cuiabá: 10 anos de avanços e esperança

Mato Grosso conta com um importante Centro de Pesquisas do Câncer e que atua na região já há quase 10 anos. André Crepaldi, oncologista e pesquisador da Oncolog, explica que durante a trajetória do local, cerca de 200 pacientes foram recrutados e 13 pesquisas foram lideradas, incluindo um estudo sobre a covid-19.

