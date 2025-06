Momento MT |Do R7

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) fortalece a segurança alimentar e os laços sociais em Diamantino por meio de histórias de superação A segurança alimentar vai além do simples acesso ao alimento. Ela representa dignidade e acolhimento, valores que a Prefeitura de Diamantino...

A segurança alimentar vai além do simples acesso ao alimento. Ela representa dignidade e acolhimento, valores que a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, através do CRAS tem buscado promover na vida de muitas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Entre elas, destacam-se as histórias de duas amigas, Matilde Brito Oliveira e Maria de Lourdes Januário de Lima, que encontraram apoio e amizade por meio dos serviços socioassistenciais ofertados.

Saiba mais sobre como o CRAS tem transformado vidas em Diamantino, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: