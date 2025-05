Centro de Zoonoses, Vigilância Epidemiológica e Rotary Club unem forças para conscientizar sobre saúde pública

Durante a ação, foram vacinados 27 cães e 1 gato contra a raiva. A equipe do CCZ também realizou a coleta de sangue de três animais com suspeita de leishmaniose para encaminhamento laboratorial. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde de Várzea Grande, a convite do Rotary Club Distrito 4440, participou no último sábado, 17, do Multiação, que aconteceu no miniestádio Jonas Pinheiro, no bairro Vila Arthur. A iniciativa reforça o compromisso das partes com a saúde pública e o bem-estar animal.

