Centro Estadual de Cidadania: Mais de 78 mil atendimentos realizados este ano

O Centro Estadual de Cidadania (CEC), gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), realizou 78.643 mil atendimentos no primeiro semestre deste ano. A unidade, localizada no Várzea Grande Shopping, reúne diversos serviços em um só espaço, como emissão das carteiras de identidade e de trabalho, habilitação do seguro desemprego e habilitação, q fim de facilitar o acesso da população várzea-grandense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.