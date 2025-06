Centro estadual de odontologia completa 20 anos com mais de 12 mil atendimentos a pacientes com deficiência em MT O Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), atendeu 12.184 pacientes... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), atendeu 12.184 pacientes desde junho de 2005, quando abriu as portas. Foram 84.060 atendimentos odontológicos, com 288.769 procedimentos até maio deste ano. A unidade especializada comemora, nesta segunda-feira (30.6), 20 anos de atividade. O Ceope foi criado com o objetivo de garantir à pessoa com deficiência (PcD) dos 142 municípios do Estado o acesso humanizado à assistência odontológica e a outros serviços de saúde. Os atendimentos oferecidos são disponibilizados via Sistema Estadual de Regulação (Sisreg). Para saber mais sobre essa importante conquista e os serviços prestados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MPMT denuncia mais dois policiais militares por assassinato de advogado

CDH vota prioridade no atendimento para doentes com Parkinson

Prefeitura de Várzea Grande quita salário dos servidores nesta segunda-feira