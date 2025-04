Centro Pop leva assistidos à Feira de Empregabilidade e promove inclusão social em Rondonópolis O Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua (Centro Pop) deu um passo importante na promoção da inclusão... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 16h47 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h47 ) twitter

O Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua (Centro Pop) deu um passo importante na promoção da inclusão social e profissional nesta sexta-feira (11), ao levar seus assistidos para participarem da 6ª edição da Feira de Empregabilidade de Rondonópolis. O evento, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR) em parceria com a Faculdade Anhanguera, conta com apoio da Prefeitura de Rondonópolis e de diversas empresas e instituições. A feira ocorre das 7h às 17h30, na sede da Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Any Coelho. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como essa iniciativa está transformando vidas! Leia Mais em Momento MT: Mato Grosso em 2025: Agronegócio Alcança Patamares Históricos e Impulsiona Economia Estadual

