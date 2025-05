Centro Pop realiza ação de saúde bucal para pessoas em situação de rua O Centro de Referência para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop) está promovendo uma ação de conscientização sobre a importância... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 13h41 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h41 ) twitter

O Centro de Referência para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop) está promovendo uma ação de conscientização sobre a importância da saúde bucal. Além de atendimentos odontológicos, os usuários receberão, nas manhãs de segunda-feira deste mês, orientações sobre escovação e cuidados com higiene bucal com a entrega do kit contendo escova e creme dental.

