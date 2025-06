Momento MT |Do R7

Centro Pop realiza Festa Junina para 150 pessoas em situação de rua O clima junino tomou conta do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, que promoveu nesta...

O clima junino tomou conta do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, que promoveu nesta terça-feira (24) uma Festa Junina repleta de música, comidas típicas, brincadeiras e, principalmente, acolhimento. O evento foi pensado para fortalecer os vínculos com as pessoas em situação de rua, proporcionando um momento de descontração, cuidado e valorização da convivência.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa linda iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: