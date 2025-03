Cepea aponta alta nos preços do feijão-carioca de qualidade devido à oferta limitada Os preços do feijão-carioca de alta qualidade seguem em trajetória de valorização, segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados...

Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 25/03/2025 - 08h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share