Cerca de 300 motociclistas recebem atendimento gratuito em evento da Semob

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), atendeu, neste sábado (26), 278 motociclistas, em evento alusivo ao Dia Nacional do Motociclista, celebrado neste domingo (27). Os participantes tiveram acesso a um checklist gratuito de suas motos, além de serviços de saúde e orientações sobre segurança no trânsito. A ação ocorreu no estacionamento do ginásio Aecim Tocantins, das 8h às 12h.

