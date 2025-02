Cerca de 400 estudantes já fizeram recadastramento do passe livre em Várzea Grande Ação, no ginásio do Fiotão, vai até sábado, dia 22, das 7h30 às 11h Cerca de 400 estudantes de Várzea Grande já realizaram o recadastramento... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h07 ) twitter

Ação, no ginásio do Fiotão, vai até sábado, dia 22, das 7h30 às 11h. Cerca de 400 estudantes de Várzea Grande já realizaram o recadastramento e a solicitação da primeira via do cartão transporte para 2025 até esta quarta-feira (19). O atendimento acontece no ginásio Fiotão, ao lado do Terminal de Integração André Maggi, e é realizado pela secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, com apoio da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU).

Saiba mais sobre a importância do recadastramento e como ele pode beneficiar os estudantes consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

