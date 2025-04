Cerca de 60 bairros já receberam reparos e estão 100% iluminados Rondonópolis voltou a receber nos últimos dias os serviços de reparo e manutenção na rede de iluminação pública nos bairros e na região... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h06 ) twitter

Rondonópolis voltou a receber nos últimos dias os serviços de reparo e manutenção na rede de iluminação pública nos bairros e na região central da cidade. Com a aquisição de componentes elétricos e lâmpadas de led, os serviços foram retomados e a população de cerca de 60 bairros já pode circular com mais segurança e tranquilidade no período noturno.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os reparos na iluminação pública!

