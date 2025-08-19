Cerca de mil estudantes participam de palestras sobre meio ambiente em Sinop Aproximadamente mil estudantes de Sinop participaram, nesta segunda-feira (18), de palestras educativas sobre meio ambiente promovidas...

Aproximadamente mil estudantes de Sinop participaram, nesta segunda-feira (18), de palestras educativas sobre meio ambiente promovidas pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS). A ação ocorreu nas escolas Municipal de Educação Básica (EMEB) Simão Flach, Estadual Rene Menezes e Colégio Regina Pacis, com atividades nos períodos matutino e vespertino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT

