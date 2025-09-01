Cerimônia abre os 33º Jogos Olímpicos e 2º Jogos Paralímpicos de Sinop; jogos nesta segunda-feira (01) A abertura oficial da 33ª edição dos Jogos Olímpicos e da 2ª edição dos Jogos Paralímpicos de Sinop foi realizada na noite deste domingo...

A abertura oficial da 33ª edição dos Jogos Olímpicos e da 2ª edição dos Jogos Paralímpicos de Sinop foi realizada na noite deste domingo (31), no Estádio Municipal Massami Uriú (Gigante do Norte). O evento, organizado pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, reuniu autoridades, atletas e a comunidade em uma cerimônia que deu o pontapé inicial em uma das principais competições esportivas da Região Norte de Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dos jogos!

Leia Mais em Momento MT: