Cerrado inspira Mostra de Dança de MT com espetáculos gratuitos no Cine Teatro Cuiabá

O “Movimento do Cerrado” é o tema inspirador da XVII Mostra de Dança de Mato Grosso, que ocorre no sábado e domingo (5 e 6.4), a partir das 19h, no Cine Teatro Cuiabá. Com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o evento tem uma programação plural, incluindo apresentações de balé clássico, jazz, dança contemporânea, de salão, do ventre, de rua e danças populares.

