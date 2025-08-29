Logo R7.com
Certificado de Origem Digital facilita exportações brasileiras para a Bolívia

Momento MT

Momento MT|Do R7

As operações comerciais entre Brasil e Bolívia poderão ser realizadas de forma mais ágil e econômica. A partir desta segunda-feira, (1/9), exportadores brasileiros poderão utilizar o novo sistema digital, que vai reduzir o tempo de emissão do certificado de origem de 48 horas para apenas 2 horas.

