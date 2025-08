Cesar Tralli celebra primeira pedalada da filha Manuella sem rodinhas: ‘Pai feliz!’

Momento MT |Do R7

Cesar Tralli usou as redes sociais neste sábado (2), para celebrar um momento especial da filha Manuella, de 5 anos, fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro. O apresentador do SPTV compartilhou um vídeo da pequena sorridente ao andar de bicicleta sem rodinhas pela primeira vez em um parque de São Paulo.

