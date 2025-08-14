Logo R7.com
César Tralli compartilha raro registro ao lado do pai em festa da filha: ‘Gente boa’

Momento MT

Momento MT|Do R7

César Tralli encantou os seguidores nesta quarta-feira (13), ao mostrar um registro raro com o pai, Cezar, de 82 anos. O momento especial aconteceu durante a comemoração dos 6 anos de Manuella, filha do apresentador com Ticiane Pinheiro, que ganhou uma festa luxuosa em São Paulo.

