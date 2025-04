Momento MT |Do R7

César Tralli exibe bastidores da cobertura da morte do Papa Francisco: 'Em Roma'

O jornalista Cesar Tralli, de 54 anos, que embarcou, nesta segunda-feira (21), para Roma, na Itália, onde fará a cobertura de todos os desdobramentos em torno da morte do Papa Francisco, já está no Vaticano. O líder religioso morreu aos 88 anos depois de sofrer um AVC, entrar em coma e ter um colapso cardiocirculatório irreversível às 7h35, no horário de Roma (2h35 em Brasília, Brasil), segundo o Vaticano.

