CEsp debate formação esportiva de jovens no Brasil

A Comissão de Esporte (CEsp) promove nesta quarta-feira (13), às 9h30, painel de debate sobre o tema Governança e Articulação do Sistema Esportivo na Formação de Atletas. A audiência será a primeira de quatro debates que vão discutir a formação esportiva de jovens no país. A iniciativa é da senadora Leila Barros (PDT-DF), que preside a CEsp.

