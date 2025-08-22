CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta A Comissão de Esporte (Cesp) realiza nesta quarta-feira (27), às 10h30, uma audiência pública em homenagem à ex-atleta olímpica Aída... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h39 ) twitter

A Comissão de Esporte (Cesp) realiza nesta quarta-feira (27), às 10h30, uma audiência pública em homenagem à ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes. O evento será no Plenário 15, na Ala Senador Alexandre Costa. Aída é considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro e referência na valorização da mulher, especialmente da mulher negra, no esporte nacional. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, ela alcançou o quarto lugar no salto em altura, melhor colocação feminina até então em uma Olimpíada, marca que permaneceu como recorde por 32 anos. À época, foi a única mulher da delegação brasileira e competiu sem técnico, uniforme adequado ou apoio institucional. Também conquistou medalhas em jogos pan-americanos e seguiu carreira como professora universitária, inspirando novas gerações de atletas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa homenagem! Leia Mais em Momento MT: Prefeito e primeira-dama apresentam futura casa do autista para vice-presidente do TJ

