Cessar-fogo no Mar Negro pode impactar o agronegócio global e abrir oportunidades para o Brasil

O recente acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, focado na segurança da navegação no Mar Negro, tem implicações significativas para o comércio global de grãos e o agronegócio. Antes do conflito, Rússia e Ucrânia juntas eram responsáveis por aproximadamente 29% das exportações mundiais de trigo, 19% das de milho e 40% do óleo de girassol.

