CGE adere ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial e reforça compromisso com a transparência

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso formalizou, nesta terça-feira (1º.7), durante a 5ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada, a adesão como apoiadora institucional do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. A iniciativa, liderada pela Controladoria-Geral da União (CGU), busca incentivar empresas que atuam no país a assumirem voluntariamente um compromisso público com a integridade empresarial.

