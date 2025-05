CGE e Setasc iniciam trabalho conjunto para aprimorar serviços prestados pelo SINE em Mato Grosso

Momento MT |Do R7

Auditores da Controladoria Geral do Estado (CGE) se reuniram nesta terça-feira (6.5) com a secretária de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Cel. Grasi Paes, e sua equipe técnica, para dar início a uma parceria voltada à melhoria da gestão e manutenção da rede do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Mato Grosso.

