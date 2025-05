Momento MT |Do R7

CGE lança Painel Correição em Dados para fortalecer a transparência e o controle social A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso disponibilizou, nesta segunda-feira (12.5), o Painel Correição, uma ferramenta digital...

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso disponibilizou, nesta segunda-feira (12.5), o Painel Correição, uma ferramenta digital interativa que disponibiliza, de forma clara e acessível, dados consolidados sobre processos disciplinares concluídos envolvendo servidores públicos e sanções aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção. A iniciativa integra os esforços do órgão em ampliar a transparência pública e fortalecer os mecanismos de controle social.

Saiba mais sobre essa importante ferramenta acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: