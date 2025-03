CGE monitora consumo de combustível de veículos do Estado O uso do sistema CGE Alerta tem gerado resultados expressivos na gestão pública estadual, especialmente no controle do consumo de combustíveis... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h27 ) twitter

O uso do sistema CGE Alerta tem gerado resultados expressivos na gestão pública estadual, especialmente no controle do consumo de combustíveis. Em apenas um mês, o número de alertas de inconsistências nessa categoria diminuiu 74%, passando de 695 em janeiro para 181 em fevereiro. O sistema, desenvolvido pela Unidade de Inteligência da Controladoria Geral do Estado, tem se consolidado como uma ferramenta essencial para a eficiência e transparência na administração pública.

