CGE promove o 1º Encontro Estadual de Controle Interno nesta quinta-feira (11)

A Controladoria Geral do Estado realiza, nesta quinta-feira (11.07), o 1º Encontro Estadual de Controle Interno de Mato Grosso, em comemoração aos 45 do órgão. Na ocasião também será feito o lançamento do documentário produzido em homenagem aos 10 anos da Lei Anticorrupção. O governador em exercício, Otaviano Pivetta, participará do evento.

