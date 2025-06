Chelsea vence Los Angeles FC e lidera Grupo D da Copa do Mundo de Clubes O Chelsea começou com o pé direito sua jornada na Copa do Mundo de Clubes. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo D, os Blues...

Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share