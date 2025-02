Chico Guarnieri conhece aluna concorrente para Parlamento Juvenil do Mercosul Barra do Bugres ganha destaque na disputa para o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM). Wellita Caroline de Almeida Martins, de 17 anos...

Barra do Bugres ganha destaque na disputa para o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM). Wellita Caroline de Almeida Martins, de 17 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Júlio Muller busca conquistar uma vaga no programa.

