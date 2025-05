Momento MT |Do R7

Chico Guarnieri encaminha demandas da agricultura familiar para o governo do Estado Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar em Comodoro e Alto Paraguai, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) encaminhou...

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar em Comodoro e Alto Paraguai, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) encaminhou para o governo do estado as demandas de insumos agrícolas, como sementes, fertilizantes, corretivos de solo, além de mudas frutíferas. A agricultura familiar, pontuou o deputado, é responsável por parcela significativa da produção de alimentos que abastecem os mercados internos e contribui diretamente para a segurança alimentar, geração de renda e desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.

