Chico Guarnieri lidera visita técnica e lança obras do Lago Azul em Barra do Bugres

Durante visita técnica realizada em Barra do Bugres nesta terça-feira (15), liderada pelo deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) e com a presença de representantes do governo estadual, como o secretário-chefe da Casa Civil e deputado federal Fábio Garcia (União), foi assinada a ordem de serviço para a construção do parque municipal, onde atualmente está localizado o Lago Azul. A vistoria faz parte do projeto ALMT Fiscaliza e foi realizada pela Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, presidida por Guarnieri.

