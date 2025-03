Chico Guarnieri propõe meia-entrada a doadores de cabelos O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) apresentou um Projeto de Lei (nº 390/2025) para concessão da meia-entrada a doadores de cabelos... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) apresentou um Projeto de Lei (nº 390/2025) para concessão da meia-entrada a doadores de cabelos destinados às pessoas em tratamento de quimioterapia. Os cabelos são encaminhados para confecção de perucas exclusivas aos pacientes que lutam contra o câncer. A proposta se aplica a todos os locais de visitação pública em que sejam oferecidos eventos culturais, esportivos e de lazer. A meia-entrada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do ingresso cobrado, sem restrição de data e horário. “Além de ser um incentivo para a doação de cabelos, a concessão do benefício também valoriza a atitude solidária e contribui para conscientização da importância, da empatia e ações de amor ao próximo. Os doadores manifestam apoio para quem está enfrentando esse grande desafio: a luta contra o câncer”, disse Guarnieri. Conforme a proposição, para os doadores terem direito ao benefício, a entrega deverá ser comprovada através da emissão de um certificado ou documento gerado pela instituição responsável, previamente credenciada pelo Poder Executivo. O Projeto foi apresentado na sessão plenária do dia 19 de março e segue para análise nas comissões pertinentes. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Capacitação É da Nossa Conta: Orçamento Mulher começa na próxima terça-feira

Projeto cria programa para estimular atividades físicas entre pessoas idosas

Projeto busca garantir que ao menos 40% das escolas de ensino médio funcionem em tempo integral