Chico Guarnieri reafirma o seu compromisso com Barra do Bugres e antigo Hospital Regional O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) aproveitou o momento de fala na sessão plenária de quarta-feira (26), na Assembleia Legislativa... Momento MT|Do R7 27/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) aproveitou o momento de fala na sessão plenária de quarta-feira (26), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso para tratar da reabertura do Hospital Roosevelt Figueiredo Lira, o antigo Hospital Regional. O parlamentar lembrou que, em 2001, uma lei de autoria do então deputado Rene Barbour, autorizou a criação do Hospital Regional, em Barra do Bugres. À época, Chico Guarnieri era o presidente da Câmara de Vereadores do município. Porém, quase 20 anos depois, durante a pandemia da covid-19, a unidade hospitalar foi fechada. Em 2021, inclusive, teve a revogação da lei que criou o hospital, que contou com parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, da ALMT. Atualmente, o hospital do município está em reforma pelo governo do estado e já entrou na fase final. Em 2023, o deputado estadual Chico Guarnieri conseguiu uma emenda parlamentar com o deputado federal José Medeiros (PL), de R$ 26 milhões, para equipar a unidade hospitalar. Para mais detalhes sobre essa importante questão para a saúde da região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF combate contrabando e prende dois por venda de cigarros eletrônicos no oeste catarinense

PF deflagra operação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em Paranaguá

PF combate fraude em suprimentos da Receita Federal