Chico Guarnieri visita aldeias indígenas em Campo Novo do Parecis e reforça apoio ao turismo de Mato Grosso O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD), presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa de Mato... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h58 )

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD), presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), visitou Campo Novo do Parecis, na última sexta-feira (18), com o objetivo de discutir o potencial turístico local, bem como identificar as demandas ainda existentes para fomentar o turismo da região. "Estamos aqui para visitar, compreender as necessidades da região e discutir o orçamento junto ao governo do estado. Nós queremos deixar incluído no orçamento que será aprovado pela Assembleia Legislativa as necessidades de Campo Novo do Parecis e de toda essa região, que tem ajudado muito o nosso estado", afirmou o deputado.

