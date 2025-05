Chico Rodrigues diz que CBF inicia nova fase para o futebol Durante pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (26), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) celebrou a escolha do médico roraimense...

Durante pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (26), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) celebrou a escolha do médico roraimense Samir Xaud, de 41 anos, como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O parlamentar afirmou que a chegada de um representante da Região Norte simboliza uma ruptura no histórico de centralização do comando da entidade. Rodrigues destacou a trajetória de Xaud como gestor da Federação Roraimense de Futebol e argumentou que o novo dirigente está preparado para liderar uma nova fase no futebol brasileiro.

