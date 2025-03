Chico Rodrigues pede pacificação nacional

Momento MT |Do R7

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) chamou nesta terça-feira (25) o Poder Legislativo a assumir seu papel de construir a harmonia social e enfrentar a radicalização e a intolerância. Ele manifestou sua preocupação com as “trincheiras” ideológicas que dividem o país, sublinhando que a verdadeira política pressupõe o diálogo e a convivência pacífica entre as diferenças.

